فيديو مؤثر.. مسن سوري يتفاجأ بأبنائه بعد أن حفر قبورهم

الوكيل الإخباري - رغم تعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الفائت، فإن للفرح مكاناً أيضاً.
فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بفيديو مؤثر، يوثق مفاجأة مسن سوري بعودة أبنائه وأحفاده، بعد أن كان اعتقد أنهم قضوا في الزلزال وحفر قبورهم.
وأظهر المقطع المتداول لحظات الفرح خلال اللقاء، فيما كان بعضهم يتلقون العلاج بأحد المستشفيات.
بعد ان حفر قبورهم.. مسنّ سوري يتفاجأ بعودة أبنائه وأحفاده للحياة#زلزال_سوريا pic.twitter.com/bcqpKU3ZdP— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 10, 2023
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