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الأربعاء، 12-07-2023 04:20 م

فيديو.. ماذا فعل كابتن طائرة لبنانية حتى شغل مواقع التواصل الاجتماعي ؟

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الوكيل الإخباري - لم تكن تتوقع هذه اللبنانية أنها وهي على متن الطائرة ستسمع خبراً ربما هو الأجمل بحياتها.

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فقد انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم خلال الساعات الماضية، أظهر كابتن طائرة يتبع لأحد الخطوط اللبنانية، وهو يطلب يد فتاة للزواج من قمرة القيادة.

وبينما كانت الشابة جالسة بانتظار إقلاع الطائرة، فتح الكابتن مكبر الصوت ونادى برقم مقعدها، معبراً لها عن أمنيته بأن تكون شريكة حياته طالبا الزواج منها.
ووسط تصفيق الركاب وحماسهم، أبدت الفتاة موافقتها ثم اتجهت إلى غرفة القيادة فخرج منها الكابتن ممسكا الخاتم.

 

 

مئات اللايكات والمشاركات
يشار إلى أن الفيديو الذي يوثق هذا الأمر التقطه أحد الركاب، وقد انتشر كثيرا عبر منصات التواصل، وسط إعجاب المعلقين بمبادرة الكابتين، ومتمنين للثنائي زواجا هانئاً.


كما حصد مئات اللايكات والمشاركات خلال ساعات قليلة.

 

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