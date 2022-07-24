فيديو - ما حقيقة الأجسام الغريبة التي شوهدت في سماء لبنان؟

الوكيل الإخباري - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أجساما غريبة مضيئة شوهدت، مساء السبت، في سماء لبنان.



وبالتزامن مع انتشار الصور والفيديوهات، أعلنت شركة "سبيس إكس" عن إطلاق أقمار صناعية على متن صاروخ "فالكون 9".

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وقال شهود عيان من مدينة طرابلس شمال البلاد لموقع "سكاي نيوز عربية": "انتشرت العديد من التكهنات في المدينة حول طبيعة هذا الجسم الغريب، فالبعض قال إنها تابعة لمخلوقات فضائية، وذهب آخرون إلى كونها مذنبا أو شهابا".



وقال أحد خبراء تكنولوجيا الاتصالات في لبنان لموقع "سكاي نيوز عربية": إن ما شوهد هو قطار القمر الصناعي "ستارلينك"، فقد نجحت شركة "سبيس إكس" بمحاولتها لإطلاق 46 قمرا صناعيا في مدار الأرض على متن صاروخ "فالكون 9".



وأفادت وسائل إعلام بأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه الأجسام في المنطقة، فقد سبق أن ظهرت في أواخر عام 2019 وعلى فترات متباعدة بين أكتوبر وديسمبر، ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، قبل أن يتم توضيح الأمر من وكالات الأنباء والمراصد الفلكية.

سكاي نيوز