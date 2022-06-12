فيديو متداول يتسبب في القبض على 9 رجال بالصين.. تفاصيل القصة

الوكيل الإخباري-تسبب تداول مقطع فيديو في الصين في القبض على 9 رجال، كانوا قد شنوا هجوما وحشيا على نساء في مدينة “تانغشان”.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلنت الشرطة الصينية أن انتشار الفيديو أدى إلى غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وأعاد إشعال الجدل حول العنف ضد المرأة في الصين.

وفي تفاصيل الحادثة ، بدأت حينما قام رجل بمهاجمة امراة وضربها بوحشية في مطعم وكما هاجم عدد من الرجال صديقاتها وهن يتناولن الطعام، وقال مسؤولون إن امرأتين منهن دخلتا المستشفى وهما في حالة مستقرة ، بينما أصيبت امرأتان أخريان بإصابات طفيفة.

وقالت الشرطة في تانغشان بإقليم خبي الشمالي، إنها ألقت القبض على 9 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات عنيفة وإثارة الاضطرابات.



وكان قد سيطر الهجوم على المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية يوم السبت، واحتلت المراكز الستة الأولى في الموضوعات الأكثر مناقشة على موقع ويبو الصيني.

صدى البلد

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