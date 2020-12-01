الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة

6000 مطعم معروض للبيع في الأردن

12 وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

وزارة البيئة تتوقف عن استقبال المراجعين الثلاثاء

مطالبة بإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات

الثلاثاء، 01-12-2020 08:29 ص

فيديو مدهش لأسماك تتوقف عن التنفس 4 دقائق

aquariums-bg_s011


الوكيل الاخباري - تعتمد معظم الأسماك على جهاز تنفس يستطيع إتمام عملية امتصاص الأكسجين من الماء عبر الخياشيم، لكن بعضها يمكن أن يتوقف عن التنفس بضع دقائق كما يؤكد العلماء.

اضافة اعلان

وتتم عملية التنفس بوتيرة معتدلة في الظروف الطبيعية، لكن العلماء اكتشفوا أن بعض الأسماك تستطيع إيقاف عملية التنفس لمدة تصل إلى 4 دقائق متواصلة.

 


ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "سيكر" على "تويتر" إحدى الأسماك التي قامت بابتلاع كمية كبيرة من الماء للحصول منها على الأكسجين اللازم لحياتها، لكنها احتفظت بها لمدة تصل إلى 4 دقائق.

ويرصد الفيديو لحظة تخلص تلك السمكة من الماء الذي كانت تستخدمه في التنفس، حيث انكمش حجمها إلى نحو 30 في الماء بعد إخراجه.


وتظهر السمكة خلال توقفها عن التنفس في وضع سكون كامل وهو ما يمكن أن يكون إحدى التكتيكات التي تستخدمها بعض الأسماك المفترسة حتى تستطيع استدراج فرائسها.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200715-gettyimages-1256396037_custom-df33989f510f36e3a4af3702d470f1e31cb7bb3a-s800-c85

نفذ صبره .. رجل صيني يصفع ممرضا اعتراضا على طريقة فحصه - فيديو

894

بسبب اضطراب وراثي نادر.. رضيعة أسترالية لا تبكي أبدًا وتبتسم في كل حالاتها - شاهد

keyhole-wasps-threaten-aircraft-security-in-australia-5012472 (1)

اكتشاف أنواع من الدبابير تشكل خطورة على الطيران - صور

1-1396889

شاب بريطاني رمى سيارته الفارهة في النهر.. وقائمة اتهامات بانتظاره!

image

نقل الفيل الباكستاني كافان إلى محمية للحيوانات في كمبوديا - صور

0_All-of-the-times-the-Queen-has-been-moved-to-tears-in-public

ملكة بريطانيا تحصل على قفازات جديدة تقتل فيروس كورونا