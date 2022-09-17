فيديو مرعب.. اشتعال ناطحة سحاب في الصين

الوكيل الإخباري-شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا وسط الصين، أمس الجمعة، حسبما ذكر التلفزيون العام، مشيراً إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

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وأوضحت محطة "سي سي تي في" العامة: "يتصاعد دخان كثيف من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى".



وأضافت: "باشر عناصر الإطفاء العمل على مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع".



وتلتهم النيران برجاً يضم مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة "تشاينا تيليكوم"، وفق ما أوضح المصدر نفسه.



وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات نشرتها محطة "سي سي تي في" النيران مشتعلة في المبنى في منطقة سكنية، فيما تشكّلت سحابة من الدخان الأسود في الجو.



وأظهرت لقطات مصوّرة بثّتها وسيلة إعلامية صينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو من جرّاء الحريق.





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