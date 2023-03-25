السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 03:50 م

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لأرجوحة وهي تحمل 25 شخصًا بينهم أطفال في الهند

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الوكيل الإخباري - كشف شريط فيديو مرعب، لحظة سقوط أرجوحة معلقة على برج، في أحد الملاهي بالهند، بينما كانت تحمل 25 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال.

وحسب موقع "إن. دي. تي. في"، وقع الحادث بأحد الملاهي في ولاية راجستان شمالي غرب الهند، وأسفر عن إصابة حوالي 15 شخصًا، بإصابات مختلفة.

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وتُظهر اللقطات التي بثها الموقع، الأرجوحة وهي تدور في الهواء فوق برج يرتفع لعدة طوابق عن سطح الأرض، وفجأة نشاهد الأرجوحة الدائرية وهي تسقط بقوة وسرعة على الأرض، وتتحطم وسط صرخات الركاب خاصة الأطفال، بينما ينظر المشاهدون المرعوبون بلا حول ولا قوة.


وحسب "إن. دي. تي. في"، فإن انقطاع كيبل حديدي يصل الأرجوحة بالبرج، كان وراء سقوط الأرجوحة.


وقد وصلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.


وحسب وسائل إعلام محلية، بمجرد سقوط الأرجوحة، فر الشخص المسؤول عن إدارتها من مكان الحادث.

 

 

 

 

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