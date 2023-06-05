الإثنين 05-06-2023
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الإثنين، 05-06-2023 12:24 م

فيديو مرعب للحظة انهيار جسر عملاق تحت الإنشاء في الهند

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الوكيل الإخباري - انهار جسر تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، يوم الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ"الفساد" الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.

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وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو توثق لحظة الانهيار للجسر العملاق.

 

سكاي نيوز 

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