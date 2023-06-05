فيديو مرعب للحظة انهيار جسر عملاق تحت الإنشاء في الهند

الوكيل الإخباري - انهار جسر تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، يوم الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ"الفساد" الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.
وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو توثق لحظة الانهيار للجسر العملاق.
#Bihar a portion of under construction bridge over Ganga river collapsed today. The Aguanhighat Sultanganj bridge will connect Khagaria and Bhagalpur districts. pic.twitter.com/7DLTQszso7— All India Radio News (@airnewsalerts) June 4, 2023
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