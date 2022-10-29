فيديو مروع.. تحطم الطائرة خلال عملية إطفاء في إيطاليا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تحطم طائرة إطفاء أرسلت لإخماد حريق بالقرب من بركان إتنا العملاق في صقلية بإيطاليا.



وأسفر الحادث المأساوي عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من انتشال جثتي الطيارين على مقربة من البركان.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الطائرة اصطدمت بسلسلة جبال كالسينيرا، ولم يصدر تقرير رسمي بعد حول أسباب الحادث.



جدير بالذكر أن الطائرة التي تحطمت مخصصة للطوارئ من طراز "دراغو 146".

Un Canadair dei Vigili del fuoco è precipitato durante le operazioni di spegnimento di un incendio sull'Etna. Dispersi il pilota e il comandante pic.twitter.com/t5N0kIDc7H October 27, 2022

سكاي نيوز