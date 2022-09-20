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الثلاثاء، 20-09-2022 12:57 م

فيديو مروع .. تهور سائق يودي بحياة امرأة وثلاثة أطفال في اليمن

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الوكيل الإخباري-لقيت امرأة وثلاثة أطفال مصرعهم ، وأصيب رجل بكسور، جميعهم من أسرة واحدة، مساء الأحد، بعد تهور سائق سيارة حاول المرور في لحظات جنونية فجرفتهم السيول في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وكشفت مصادر إعلامية أن السيول جرفت سيارة تقل أسرة تتكون من رجل وطفلتين، وشقيقته وطفلها، شرقي مدينة الحبيلين في اليمن.

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وأكدت المصادر وفاة المرأة وطفلها، فيما أصيب السائق بكسور ووفاة طفلتيه وفقاً لموقع " البيان ".

 

 


 




 

 


 

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