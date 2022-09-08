فيديو مروع في السعودية .. رجل يقتل آخر طعناً في وضح النهار

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر لحظة قيام رجل بطعن اخر في احدى شوارع عاصمة السعودية الرياض في وضح النهار مما ادى الى وفاته.

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وأعلن الأمن العام السعودي أمس الأربعاء ، القبض على الجاني بعد طعنه عامل بسلاح أبيض في العاصمة الرياض بسبب خلافات بينهم مما ادى الى وفاته ، لاخذ الاجراءات اللازمة بحقه .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة القبض عليه مؤكدين استنكارهم لمثل هذه الجرائم والاستهتار بحياة الآخرين.

