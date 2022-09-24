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السبت، 24-09-2022 11:54 ص

فيديو مروع.. لحظة اصطدام طائرة ركاب بأسلاك كهرباء في البرازيل

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الوكيل الإخباري-نجا أربعة أشخاص بأعجوبة من حادث تحطم مروحية اصطدمت بأسلاك الضغط العالي، في حادثة وثقتها الكاميرات في فيديو مروع من البرازيل.

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وذكرت تقارير إخبارية أن الأشخاص الأربعة هم: عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي، ونائب رئيس بلدية، وشخصان آخران أحدهما الطيار.


ووقعت الحادثة في ولاية ميناس غرايس شمال شرقي البرازيل.
ويظهر الفيديو الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بأسلاك الضغط العالي؛ حيث تطاير الشرار في السماء، ثم هوت الطائرة على الأرض.


وكانت الطائرة تستعدّ للهبوط في ملعب كرة قدم قريب في مدينة إنغينهيرو كالداس؛ حسب "سكاي نيوز عربية".


وقالت إدارة الإطفاء البرازيلية: إن خط الكهرباء الذي وقع فيه الحادث تسبب في نشوب حريق انتشر على الأرض أسفله.


ولحسن الحظ نجا ركاب الطائرة المروحية كلهم، لكنهم أصيبوا، ورصدت صور إصابة البرلماني هيرسيليو دينيز والدماء تغطي رأسه وجسده من جراء الحادث، لكنه لم يكن فاقدًا للوعي، بل كان واقفًا على قدميه.


وتقول السلطات: إن المروحية كانت جزءًا من أسطول شركة متخصصة في "التاكسي الجوي".


وتعدّ أسلاك الكهرباء من أخطر الأشياء التي تواجه المروحيات؛ نظرًا إلى أن هذا النوع من الطائرات يحلق على ارتفاع منخفض، ويقترب من مناطق كثيرة، بخلاف الطائرات النفاثة التي لا تستطيع الهبوط إلا في المطارات حيث لا توجد أسلاك.


وتعمد دول العالم إلى وضع كرات برتقالية اللون على أسلاك الكهرباء؛ لتنبيه الطائرات المروحية، لكنها لم تكن مرئية في حالة الطائرة البرازيلية.

 

 

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