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الإثنين، 30-05-2022 10:53 ص

فيديو مروع .. لحظة سقوط مغامر فرنسي تحطم لوحه الطائر في الهواء

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الوكيل الإخباري-نجا المغامر الفرنسي المعروف فرانك زاباتا من الموت، عندما تحطم اللوح الطائر الذي كان يمتطيه في الهواء، فسقط من ارتفاع يزيد على 15 مترا في مياه بحيرة.

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وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن زاباتا الذي يبلغ 43 عاما، فوجئ بخروج اللوح الطائر عن السيطرة، بينما كان يحلق في منطقة بيساكروس جنوب غربي فرنسا.

وتمكن المسعفون من إخراج زاباتا من مياه البحيرة، ثم نقل على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان زاباتا الذي يوصف بـ"الرجل الطائر" قد حقق شهرة واسعة في سنة 2019، عندما تمكن من عبور بحر المانش عن طريق اللوح الطائر، ولم يتوقف سوى مرة واحدة في تلك الرحلة من أجل التزود بالوقود.

 




لبنان24

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