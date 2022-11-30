فيديو مروع لرجل كاد أن يفقد حياته في هجوم تمساح عملاق في أستراليا

الوكيل الإخباري - كان هذا التاجر الأسترالي محظوظًا، أنه بَقِيَ على قيد الحياة، بعد أن ارتكب خطأ واحدًا، حين وقف على بعد أمتار قليلة من تمساح عملاق أثناء محاولته التقاط صور معه على جانب طريق بري.

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وتحت عنوان "كاد يأكله حيًّا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، حين كان التاجر كين ماركوس يقود سيارته مع زملاء آخرين بحثًا عن تمساح يقطع الطريق على السيارات المارة في أستراليا.



وعندما شاهد "ماركوس" التمساح العملاق، نزل من شاحنته الصغيرة لالتقاط صورة مع الحيوان الخطير الذي يقف على بُعد أمتار قليلة منه؛ بينما كان أحد زملاء "ماركوس" في سيارة أخرى خلفه يقوم بالتقاط فيديو.



وفي الفيديو ظهر "ماركوس" وهو يحاول التقاط الصور للتمساح؛ لكن الوحش اندفع فجأة نحوه، وهنا دفع الرعب "ماركوس" إلى القفز إلى الخلف، والصعود بسرعة فوق الشاحنة؛ بينما نسمع صوت الصديق وهو يصيح: "ماركوس.. هذا التمساح شرير".



وهذه المرة يستمر "ماركوس" في التقاط صور الوحش، لكن من فوق الشاحنة، دون أن يجرؤ على الهبوط منها؛ فيما راح التمساح يقضم في السيارة وإطاراتها.

وفي النهاية ظهر ماركوس وأحد زملائه مع التمساح، الذي كان راقدًا، وربما تحت تأثير السهام المهدئة.

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