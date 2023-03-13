فيديو مروع لسمكة قرش تقترب من 3 سباحين في أستراليا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مروع سمكة قرش تقترب من 3 سباحين في شاطىء شهير بالقرب من فورستر في الساحل الشمالي الأوسط لولاية نيو ساوث بأستراليا.

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وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، يوم الأحد، بدأ السباحون سريعا في الخروج نحو الشاطىء بعد اطلاق رجال الإنقاذ صفارة الإنذار بشأن ملاحقة القرش لهم.



والتقطت كاميرا طائرة بدون طيار اللحظات المرعبة التي طاردت فيها سمكة قرش وهي تتحرك مباشرة أمام السباحين الذين يرتدون ملابس غطس سوداء على شاطئ ويلز.

وبعد لحظات، أمكن رؤية السباحين المذعورين وهم يندفعون خارج الماء، لكن تقطعت السبل بصيادي الرمح بالقرب من الصخور والذين لم يكن لديهم طريق واضح للهروب.



وقالت إميلي هومان، مالكة كاميرات الطائرات بدون طيار، إنها شعرت بالعجز لأنها لم تكن قادرة على تحذير الصيادين.



ولحسن الحظ، يبدو أن القرش سبح بعيدا في النهاية عن الرجال، ولم يصبهم بأي أذى .

صدى البلد

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