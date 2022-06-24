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الجمعة، 24-06-2022 11:24 ص

فيديو - مسنّ أسترالي يطارد تمساحاً " بمقلاة "

تمساح


الوكيل الإخباري - طارد صاحب نزل سياحي في استراليا تمساحا بمقلاة، وتمكن من إبعاده بشجاعة. 

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وقال أحد النزلاء بالفندق: "كنا نريد المغادرة، لكن التمساح كان يسد الطريق، فما كان من صاحب الفندق سوى أمساك المقلاة لإبعاد التمساح، لأنه كان قلقا على سلامتنا".


ويُظهر مقطع فيديو اللحظة التي قاتل فيها مالك النزل كاي هانسن التمساح بالمقلاة، حيث وجه له ضربتين بالمقلاة على الرأس، وبعد الضربة الثانية، تحرك الزاحف الكبير بسرعة بعيدًا وتراجع نحو بعض الشجيرات. 


وقع الحادث في  Goat Island Lodge، وهي بلدة نائية تقع على جزيرة على نهر Adelaide، بحسب "نيوزويك".


وفي غضون يوم تقريبًا، تمت مشاركة المقطع 14000 مرة على الأقل وتلقى حوالي 3500 تعليق.


وقال هانسن لصحيفة ديلي ميل أستراليا: "لن أقول إنه حدث يومي، لكن يجب أن أبقى آمنًا وأفعل ما بوسعي".

 

 

البيان


 




 

 


 

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