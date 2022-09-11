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الأحد، 11-09-2022 12:49 م

فيديو .. مشهد مؤلم لأب مصري يتسلم شهادة تخرج ابنته المتوفية

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر للحظة تسلم أب مصري شهادة تخرج ابنته المتوفية بحفل التخرج بجامعة الأزهر في مصر .


وقال والد الطالبة المتوفية "أمينة" بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر أنه تلقى دعوة لحضور حفل تخرج ابنته من الكلية، وعلى الفور استجاب للدعوة مثلما اتفق مع ابنته قبل وفاتها، على حضوره لحفل تخرجها، منوهًا بأن والدتها لم تستطيع الحضور لصعوبة الموقف عليها.


وقال الأب: كنت فخور بتخرجها لأنها كانت دائما تحرص على تعلم دينها وتطبيقه بحياتها، ولكني كنت أتمنى أن تتسلم شهادتها وليس أنا بديلًا عنها.

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القاهرة 24

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