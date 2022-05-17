فيديو.. مشهد مهيب لحظة ضرب عاصفة غبارية عنيفة مدينة عربية

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الالكتروني فيديو يظهر لحظة دخول عاصفة ترابية إلى مدينة دير الزور السورية.

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وترافق دخول العاصفة الترابية مع رياح شديدة صنفت كأعنف عاصفة غبارية تشهدها المنطقة بهذه القوة من قبل، وأدت إلى حدوث أضرار مادية وبشرية فادحة وفقاً للأرصاد الجوية السورية.



وأفادت مصادر طبية سورية بوفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح، جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا.



وقالت مصادر طبية في مناطق شمال شرق سوريا إن العاصفة الغبارية التي شهدتها محافظات دير الزور والرقة والحسكة ليل أو أمس الأحد تسببت بوفاة 10 أشخاص أغلبهم في محافظة دير الزور وبينهم ثلاثة أطفال.



وأكدت المصادر أن المستشفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرق سوريا استقبلت أكثر من 500 إصابة وأن المئات من الذين تعرضوا لأزمات صحية وتنفسية لم يستطيعوا الوصول بسبب انقطاع الطرق جراء العاصفة الغبارية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم.

البيان