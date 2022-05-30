الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ظهور 4 مدن جديدة في روسيا تجاوز عدد سكانها مليون نسمة

التنمية تعيد طفلا من ذوي الاحتياجات تقطعت به السبل بالعراق

المركز الأردني للتصميم والتطوير: نصنّع المعدات الدفاعية بمهارات احترافية

التخطيط: تقرير الاستعراض الطوعي الثاني 2022 في مراحله النهائية

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخميس

العراق: مقتل أربعة إرهابيين واعتقال قيادي كبير

وفيات الاثنين 30-5-2022

الروس يبتكرون برنامجًا جديدًا لرصد الغازات في الغلاف الجوي

النيابة العامة تكشف تفاصيل ودوافع جريمة الريف الأوروبي المروعة في مصر

الإثنين، 30-05-2022 09:43 ص

فيديو .. معلم في السودان يدرس الرياضيات بطريقة غريبة !

629395cd4c59b77c41630a87


الوكيل الإخباري-أثار معلم رياضيات سوداني ( حسام مكين ) يدرس باحدى مدارس الخرطوم ويتبع أسلوبا مختلفاً لتعليم مادة الرياضيات تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي، حيث اتبع أسلوبا من شأنه أن يثير ويلفت انتباه الطلبة حتى يركزوا معه بصورة كبيرة، وبالتالي فهم واستيعاب المادة التي أصبحت محببة لهم.

وتفاجأ المعلم مكين، بانتشار الفيديو بصورة واسعة وسط وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اتبع فيه أسلوبا مختلفا لطلبة القسم الأدبي في تدريس وشرح مادة الرياضيات والتي تعد مادة جافة بالنسبة لهم، حتى يشوق الطلبة ويجذب انتباههم ويحبب لهم المادة، وبين أن ذلك الأسلوب الذي اتبعه وتميز فيه أدى فعالية بنسبة 90 % من حيث فهم واستيعاب الطلبة، لأنه يعتمد على الفهم الذي يخاطب نواتج التعلم، ما يعد أفضل طريقة لتفوق الطالب واستيعابه لمادة الرياضيات، كما أن هناك بعض المميزات التي تجعل مدرسا أفضل من غيره، فالمعلم الجيد هو الذي ينجح برفع مستوى الطلاب بشكل أساسي ويعمل على صقل مواهب الطلاب وإبراز أهم قدراتهم والعمل على تنميتها وتحسينها، كما أن معلم الرياضيات الذي يتمتع بمهارات اتصال جيدة سيعرف كيف يتولى القيادة في المادة التي يدرسها ويشرح القواعد وتمارين الرياضيات على مستوى يمكن للطلاب فهمه.

اضافة اعلان

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202223112516949235837

صور .. مياه صفراء تثير الجدل في لبنان

HCC-Export-data-shows-lamb-and-beef-trade-patterns-improving

تعرفوا إلى أغلى قطعة لحم في العالم .. فيديو

images

باحثون يكتشفون كنزا ثمينا في سم الافاعي

382190

شاهد .. شاب يفزع والديه بقفزه من الطائرة اثناء مكالمة فيديو في ايرلندا

999999999999999

فيديو .. رجل يحطم الرقم القياسي بأكل الفلفل الحار في أمريكا

thumb

مصر .. فتاة تلقي نفسها في النيل للمرة الثانية لسبب مؤلم !

أخبار متعلقة
czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNS9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIyLTA1LTI4XzIyLTM3LTU1Xzg5MjIxNi5qcGciOw==

فيديو لاعتداء على ممرضة يثير الجدل في السعودية .. القصة كاملة

1610482271007_Worlds_Tallest_Trees_Bigger_Than_Thought

صور وفيديو .. أطول شجرة في العالم

QKt5kDm

انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان

أبرز_الأطعمة_التي_تسبب_الاختناق

فيديو .. معلم ينقذ طالبا ابتلع قطعة بلاستيكية في السعودية

AflhgatSnM

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان -فيديو

مرض-الشيف-بوراك1

الشيف بوراك ينشر فيديو مؤثرا ويعلق "تذكروني"