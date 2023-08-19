فيديو مفزع من داخل طائرة ركاب.. مسافر امريكي يوثق لحظة اشتعال محركها في الجو

الوكيل الإخباري - في لقطات تحبس الأنفاس قام راكب أمريكي بتوثيق انبعاث نيران ودخان أبيض كثيف من محرك الطائرة الأيمن .



وقال الراكب الذي التقط هذا المشهد أن الطائرة كانت تتحرك بشكل غير طبيعي، وشعى بذلك لأنه دائم السفر عن طريق الجو، لذا فتح نافذة الطائرة ليجد أن النيران مشتعلة في المحرك.

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وصرح المتحدث باسم الشركة كريس ماينز، أن الطائرة عادت للمطار، من أجل التحقق من المشكلة الميكانيكية، وتم إستكمال الرحلة على متن طائرة أخرى.

CNN

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