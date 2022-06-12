الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توضيح من جميعة البنوك حول الفئات التي يشملها تأجيل القروض

بنوك مركزية عالمية تعقد اجتماعات الأسبوع الجاري.. وهذه أبرز التوقعات

البنوك تقرر تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران

الجيش يحبط تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

3120 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

ميناء الحاويات: ارتفاع المناولة 8 % بالأشهر الـ5 الأولى

وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

نقابة التعليم الخاص تعلق على حادثة المعلمة ربى

سريلانكا: قد نضطر إلى شراء مزيد من النفط الروسي

مطالبات بإعفاء بطاقة الاستيراد للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان

الأحد، 12-06-2022 01:06 م

فيديو.. ملكة جمال فلسطين ترتدي زي الأسرى لتمثيل بلادها في مسابقة دولية

57581529_1474726142663394_7535111179815878656_n


الوكيل الإخباري-سعت ملكة جمال فلسطين لورين إمسيح للفت الانتباه إلى قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بطريقة خاصة.

اضافة اعلان


وارتدت إمسيح بدلة الأسرى، ووضعت أشرطة لاصقة تحمل عبارات “فلسطين حرة” و”لا نستطيع التنفس منذ 1948″، على هامش مشاركتها في مسابقة “ميس غلوبال” العالمية.


ونشرت ملكة الجمال مقطع فيديو بالبدلة على حسابها في إنستغرام مع أغنية من الأغاني الفلسطينية الفلكلورية، وحظي المقطع باستحسان متابعي لورين.

 

وقالت في تدوينة على فيسبوك “في كل مسابقة في فقرة الزي التراثي/الوطني ترتدي كل مشاركة زيًّا مستوحى من بلدها، في هذه السنة راودتني أكثر من فكرة”.


وأضافت لورين أنها سعت إلى ارتداء زي بسيط يحمل رسالة، ولم تجد أفضل من زي الأسير “الذي يمثل كل فلسطيني”، وزادت “نحن مأسورون ببلدنا وهو يرمز أيضًا للأسرى بسجون الاحتلال”.


وأوضحت أن تحرير فلسطين هو حلم كل فلسطيني، مضيفة “العالم دائمًا يحاول إسكاتنا، ولا نملك حرية التعبير عن الرأي”.


 

 

الجزيرة

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
15

صورة .. مخلوق غامض ترصده كاميرا مراقبة في تكساس ودعوات للتعرف عليه

chocolate

الولايات المتحدة - سقوط عاملين بمصنع في وعاء شوكولا عملاق

80470544-7a26-449f-8527-ef9c534b9c1e_16x9_1200x676

كاميرا ترصد لص يعتدي بالضرب على رجل ويرديه قتيلاً في امريكا

99999999999999

فيديو متداول يتسبب في القبض على 9 رجال بالصين.. تفاصيل القصة

how-dangerous-is-Alzheimer

حكم مثير للجدل على قاتل مصاب بالزهايمر في اليابان

WhatsApp Image 2022-06-12 at 9.51.23 AM

فيديو.. رد فعل خيول عندما رصدت رضيعًا يقترب منها في امريكا