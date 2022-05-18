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الأربعاء، 18-05-2022 03:16 م

فيديو.. موسوعة غينيس تكشف هوية أكبر معمر في العالم

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الوكيل الإخباري-أصبح المزارع الفنزويلي، خوان فيسينته بيريز، البالغ من العمر 112 سنة رسميا أكبر رجل عمرا على قيد الحياة، بحسب ما أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

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وتثبتت موسوعة "غينيس" رسميا في فبراير من أن خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل من حيث العمر الباقي حتى الآن على قيد الحياة، بعد وفاة حامل اللقب السابق.


وأوضحت في بيان، أن بيريز يبلغ اليوم 112 عاما و11 شهرا و21 يوما، مع اقتراب عيد ميلاده الـ 113.


وولد بيريز في 27 ايار 1909 في ولاية تاتشيرا الغربية، وكان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن.

 

وعمل عندما أصبح بالغا كمسؤول عن حل النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها.


وتزوج من إديوفينا ديل روزاريو غارسيا، وأنجب منها 11 ولدا، وعاش معها ستين عاما قبل أن تتوفى عام 1997.


يذكر أن لبيريز 41 حفيدا و18 إبن حفيد و12 حفيد حفيد، وهو يتمتع بصحة وذاكرة استثنائية.

 



روسيا اليوم

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