فيديو.. نهاية مأساوية لحارس حديقة حيوان أثناء مداعبته نمر في المكسيك

الوكيل الإخباري-تداول متابعي مواقع التواصل انقلاب لحظات عادية يقوم فيها حارس حديقة حيوان خاصة بإطعام نمر داخل قفصه في المكسيك إلى نهاية مأساوية.

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أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «الديلي ميل»عض نمر لذراع حارس حديقة حيوان خاصة يدعى «خوسيه دي خيسوس» ويبلغ من 23 عاما.



ظل حارس حديقة الحيوان يصرخ بشدة ويضغط على فكي النمر بينما يسحب النمر البنغالي المحتجز في بيريبان بولاية ميتشواكان المكسيكية بذراع الحارس الأيمن.



ويُظهر مقطع فيديو مروع ثان تجمعا كبيرا من الدماء على الأرض بعد أن اقتيد الحارس بعيدا في سيارة إسعاف.



ونقل مسؤولون الطوارئ دي جيسوس إلى المستشفى لكنه رفض السماح للمسعفين ببتر يده ما أدى إلى إساءة حالته الصحية بإصابته بنوبة قلبية شديدة ساعد عليها أنه يعاني من مرض السكري.



وبحسب ما ورد، قال مالك النمر لوسائل الإعلام المحلية في البلاد إنه دفع الفواتير الطبية للرجل، مضيفا أنه كان لديه جميع التصاريح اللازمة لامتلاك النمر.

ووفقاً لما ورد، فإن المالك يحتفظ أيضا بأسد وتمساح في نفس الموقع.

ومات حارس حديقة الحيوان في وقت لاحق بعد ساعات من إصابته بنوبة قلبية.





صدى البلد

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