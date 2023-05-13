السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 10:56 ص

فيديو هز الفلبين.. اللحظات الأخيرة لملاكم شاب على الحلبة

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الوكيل الإخباري - قاوم الملاكم الفلبيني الشاب كينيث إيغانو ببسالة في حلبة الملاكمة، لكن عقله لم يقو على المقاومة بعدها، ففارق الحياة، في خبر صادم هز الفلبين، يوم الأربعاء.

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وأعلنت السلطات وفاة الملاكم الفلبيني كينيث إيغانو، البالغ من العمر 22 عاما فقط، بعد دخوله في غيبوبة، فور انتهاء نزاله الأسبوع الماضي.


وانتشرت لقطات “انهيار” إيغانو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت لحظة فقدانه التوازن، خلال وقوفه مع مدربه، بعد انتهاء نزال شرس استمر 8 جولات، السبت الماضي.


وأظهرت لقطات من الحدث مشاهد مؤلمة، ترنح فيها إيغانو وأبدى انزعاجا كبيرا أثناء انتظار النتائج، قبل أن يفقد الوعي ويتم نقله خارج الحلبة.


وأعلن يوم الخميس عن وفاته، بعد أن تبين إنه تعرض لنزيف في المخ.


وجاء نزاله الأخير كجزء من سلسلة Blow by Blow التي يمولها ملاكم الفلبين الأسطوري ماني باكياو، والتي تشكل جزءا من برنامج تلفزيوني أسبوعي للملاكمة في الفلبين.


وتكفل باكياو بجميع المصاريف الصحية للملاكم، قبل أن تعلن الوفاة.

 

 

سكاي نيوز 

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