الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات

قرار حكومي حول التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات

تعطيل مكتب أحوال وجوازات المفرق الثلاثاء

نزيل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام منذ 46 عاما في الأردن

إحالة 4 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات بين 3.5 – 6 قروش / لتر الشهر القادم - أرقام

الأمانة تحدد 11 موقعاً لبيع وذبح الاضاحي - أسماء

مستوطنون يواصلون تجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية

مربي المواشي تكشف أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة

شقيقة الأردنية التي قتلها زوجها في الإمارات تروي تفاصيل الحادثة

الأحد، 26-06-2022 03:18 م

فيديو.. هولندا تطلق أول سيارة كهربائية تعمل لأشهر دون الحاجة لشحنها!

62b5b0ce4c59b7420278950f


الوكيل الإخباري-كشفت شركة Lightyear الهولندية مؤخرا عن سيارة كهربائية مميزة يمكنها العمل بشكل كامل معتمدة على الطاقة الشمسية.

اضافة اعلان


وأشار الخبراء في الشركة إلى أن العمل على تطوير سيارة Lightyear 0 استغرق 6 سنوات تقريبا، وأن السيارة باتت متاحة حاليا للطلب، وستطرح بشكل رسمي خريف العام الجاري بسعر 250 ألف يورو.

 

وتمكن مصممو هذه السيارة من دمج 5 أمتار مربعة من ألواح الطاقة الشمسية في عناصر هيكلها الخارجي، ما يمكن من شحن بطاريات المركبة لتسير لمسافة 70 كيلومترا كل يوم تقريبا، كما يمكن شحن بطارياتها عبر شواحن منزلية، ويمكن شحنها في محطات كهربائية خاصة أيضا فكل ساعة شحن في هذه المحطات تمكن السيارة من قطع 35 كلم إضافية، أما الشحن الكامل للبطارية فيمكن السيارة من قطع مسافة 520 كلم.

 

وللتقليل من مقاومة الهواء وتوفير استهلاك الطاقة حصلت هذه السيارة على هيكل شديد الانسيابية، كما تم تصميم قبضات الأبواب فيها  لتكون مخفية في الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها، كما استبدلت المرايا الجانبية في المركبة بكاميرات تظهر جانبي الطريق للسائق عبر شاشات داخل المقصورة.

 

 

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 10 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 160 كلم/سا، أما قمرتها فجهزت بأحدث التقنيات، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 10.1 بوصة وتعمل مع نظام Android Automotive.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

ابتكار روبوتات أسماك يمكنها جمع البلاستيك من المحيطات

11

بحار يلف العالم كله بيد واحدة خلال 7 سنوات في أمريكا

66

فيديو.. عريس يقتل صديقه بالخطأ أثناء حفل الزفاف في الهند

خاروف

نهاية مأساوية لشاب تشاجر مع زوجته حول أضحية العيد في المغرب

دد

وفاة شابة فجأة أثناء عقد قرانها في مصر

ز

ناسا ترصد سقوط صاروخ على القمر

أخبار متعلقة
2019_3_24_20_52_45_161

الصراخ .. أغرب وظيفة في العالم !

التحقيق مع ثري عربي يرمي بأكثر من 22 ألف دولار في الشارع_0

دراسة : زيادة عدد الأثرياء في العالم بنسبة 3. 10% خلال العام الماضي

ز

شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد زواجها يجتاح مواقع التواصل