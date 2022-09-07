فيديو .. وفاة رجل أثناء تأديته صلاة الفجر في مصر

الوكيل الإخباري-توفي مواطن مصري أثناء تأديته صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر .

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وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية، أن الرجل دخل المسجد لصلاة الفجر، وبعد أن كبر ورفع يديه، وفي أثناء قراءة الفاتحة سقط على الأرض فجأة.

وسرعان ما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأصدقائه وزملائه في العمل وجيرانه إلى ساحة دعاء وذكر لمحاسن الفقيد وسيرته الطيبة.



اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الله اكبر كاميرا المراقبة توثق نهاية مواطن مصري أثناء أدائه صلاة الفجر في مدينة الغردقةاللهم ارزقنا حسن الخاتمة pic.twitter.com/aqoafSQE9r September 5, 2022







الجزيرة

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