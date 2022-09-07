الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 10:04 ص

فيديو .. وفاة رجل أثناء تأديته صلاة الفجر في مصر

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الوكيل الإخباري-توفي مواطن مصري أثناء تأديته صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر .

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وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية، أن الرجل دخل المسجد لصلاة الفجر، وبعد أن كبر ورفع يديه، وفي أثناء قراءة الفاتحة سقط على الأرض فجأة.

 

وسرعان ما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأصدقائه وزملائه في العمل وجيرانه إلى ساحة دعاء وذكر لمحاسن الفقيد وسيرته الطيبة.

 



الجزيرة

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