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الخميس، 13-04-2023 07:28 ص

فيديو ولا في الخيال.. صاعقة تضرب سيارة خلال رحلة برية بالسعودية

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الوكيل الإخباري - أثار مشهد غريب انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، لصاعقة رعدية قوية تضرب سيارة في إحدى المناطق السعودية، حيرة مستخدمي مواقع التواصل.

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فقد أظهر الفيديو صاعقة تضرب مركبة كانت تقل مجموعة من الشباب في رحلة برية على ما يبدو، إلا أن قائدها نجا.


وقال المتحدث في المقطع الرائج، إن الصاعقة نزلت على عمود الإشارة "الإريل" الخاص بجهاز التواصل للرحلات البرية، والذي تم تركيبه في أعلى السيارة، كما ضربت المرآة، فسحبت الكهرباء من السيارة.


في حين بدت مجموعة من الشباب مجتمعين على جلسة فطور بالقرب من جريان احد السيول.


فيما تباينت ردود الأفعال والآراء حول واقعية المشهد، لاسيما أنه لا يصدق، ورجح الكثيرون أن يكون مركباً.


وتشهد معظم مناطق السعودية، خلال هذه الأيام عواصف رعدية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق السعودية ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الثلاثاء 18 إبريل.


وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي في"تويتر"، توقعاته المطرية التي شملت مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران والرياض والشرقية وحائل وتبوك والجوف والشرقية.

 

 

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