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الأحد، 25-09-2022 01:21 م

فيديو يثير الجدل في الهند .. ثيران لتوليد الكهرباء

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الوكيل الإخباري-أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مؤخرا ردود فعل متباينة، بعدما أظهرت لقطات لثيران وهي تولد الكهرباء، بعدما استخدمت بطريقة "غريبة".

وتظهر في الفيديو ثيران تمشي على آلات تشبه تلك المستخدمة في الأندية الرياضية "تريدميل"، لتولّد من خلال حركتها الكهرباء.

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وفي لقطة أخرى يظهر ثور وهو يمشي على الآلة، ما ينتج عن حركته ضخّ للمياه في المزرعة التي صوّر الفيديو فيها.


وحسبما ذكر موقع "إنديان إكسبريس"، فإن الفيديو أثار تعليقات متباينة، فبينما اعتبر كثيرون الحيلة التي تمّ اللجوء إليها "مبتكرة" لتوليد الطاقة والاستخدامات الزراعية، اعتبرها آخرون مسيئة لحقوق الحيوانات وتعذيبا لها.

 

وعلّق أحد رواد مواقع التواصل على الفيديو قائلا: "ابتكار مذهل صديق للبيئة لتوليد الكهرباء"، بينما قال آخر: "إنه تعذيب لمخلوقات لا تستطيع التعبير عن ألمها ومعاناتها".

 

 

 

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