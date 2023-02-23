فيديو يثير الهلع في مصر.. ديدان تمرح في آيس كريم

الوكيل الإخباري - فيديو صادم عرضه أحد المواطنين المصريين على صفحته على موقع فيسبوك وأثار هلعاً وفزعاً.

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ونشر مواطن مصري يدعى زكي عبد الباسط فيديو لعبوة آيس كريم لشركة شهيرة تمرح فيها دودة عقب شرائها من فرع لأحد المولات التجارية الكبرى.



وقال المواطن إنه اكتشف أن المنتج غير مجمد كما يجب، وكانت صدمته كبيرة عندما وجد دودة كبيرة تمرح في العبوة وتظهر أنها مخزنة بطريقة سيئة ولفترة طويلة.

الواقعة أثارت هلعا شديدا بين رواد التواصل الذين طالبوا بمحاسبة المورد والمسؤولين عن الشركة حرصًا على السلامة والصحة العامة وضمانا لتقديم منتجات غذائية تتمتع بالمواصفات اللازمة وتحافظ على صحة المواطنين.







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