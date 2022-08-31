الأربعاء 31-08-2022
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الأربعاء، 31-08-2022 08:03 ص

فيديو يثير ضجة واسعة.. الاعتداء على فتيات دار أيتام في السعودية

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الوكيل الإخباري - أثار فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة في السعودية، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور من حادثة مستنكرة وقعت داخل دار للأيتام في خميس مشيط بمنطقة عسير.

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ويظهر في الفيديو دخول عدد من الأشخاص الملثمين وآخرين بلباس الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير يحملون عصي خشبية وأخرى كهربائية ويعتدون على مجموعة من الفتيات.


وتصدر وسم "أيتام خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، في الوقت الذي لم يتم تأكيد صحة مقاطع الفيديو، وما تتضمنه من مشاهد وقعت في الدار المذكورة.


وأثارت هذه المقاطع ردود فعل من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

 

 

البيان


 




 

 


 

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