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الإثنين، 24-07-2023 07:17 ص

فيديو يحبس الأنفاس في الصين لإنقاذ طفل عالق بشقة تحترق

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الوكيل الاخباري - التقط فيديو يحبس الأنفاس عملية إنقاذ طفل عالق في شقة محترقة، في الصين، بسبب قضبان حديدية على الشرفة.

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ويظهر الطفل في الفيديو وكأنه مسجون خلف القضبان، في وقت تشتعل فيه الشقة وتتصاعد منها أعمدة الدخان.


وحاول عدة أشخاص إنقاذ الطفل باستخدام أدوات معدنية مثل المقص لقطع القضبان، وتمكن أحدهم من قطع بعضها وسحب الطفل إلى الخارج بأمان.


ووقعت الحادثة بمنطقة سكنية في تشانجيانغ، بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، الخميس الماضي، وفقا لموقع "تشاينا ديلي".


وذكر الموقع أنه تم إنقاذ الطفل الذي كان محاصرا في الشرفة "بفضل الجهود الشجاعة لأحد المارة، حيث أنقذ الرجل الطفل بشكل بطولي وأبعده عن النيران".

 

 

البيان


 




 

 


 

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