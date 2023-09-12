فيديو يحصد الاف المشاهدات لطفلة تبكي حال ليبيا بعد اعصار دانيال

الوكيل الإخباري - صوتها الباكي لخصت طفلة مأساة ليبيا بعد إعصار دانيال الذي قتل وشرد الآلاف خاصة في شرق البلاد.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة تجيب عن سؤال لشخص يحاورها لماذا تبكي فقالت: أبكي على ليبيا.. ماتوا.

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وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين و 2500 قتيلاً حتى الان.





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