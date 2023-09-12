الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

الارصاد : أمطار بهذه المناطق غداً الاربعاء

إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذارا لمخالفات تدخين في الزرقاء

لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة "لمدرستي أنتمي"

7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأرصاد: تأثير عاصفة دانيال على الأردن سيكون غبار مثار بفعل الرياح

الامانة : الحبس 3 شهور وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

وزير ليبي: رُبع مدينة درنة اختفى والجثث في كل مكان

الثلاثاء، 12-09-2023 02:17 م

فيديو يحصد الاف المشاهدات لطفلة تبكي حال ليبيا بعد اعصار دانيال

330515


الوكيل الإخباري - صوتها الباكي لخصت طفلة مأساة ليبيا بعد إعصار دانيال الذي قتل وشرد الآلاف خاصة في شرق البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة تجيب عن سؤال لشخص يحاورها لماذا تبكي فقالت: أبكي على ليبيا.. ماتوا.

اضافة اعلان


وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ  الليبي عن أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين و 2500  قتيلاً حتى الان.


 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

استعادة لوحة لفان جوخ سُرقت خلال جائحة كورونا

Doc-P-459907-638300087621574984

بالفيديو - ظهور شلالات مياه جوفية عقب الزلزال المدمر في المغرب

1117497

إطفاء أنوار برج إيفل تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب المدمر

64feb7744c59b73b6208d3b6

سقوط شابين سعوديين من جبل في جازان أثناء لعبهما كرة القدم - فيديو

2023_9_9_17_51_31_75

بعد زلزال المغرب.. كيف تحمي نفسك من الإصابة؟

9be95a8fafb09a218a8e2fb59c262c6a14c88852

إصابة ركاب جراء اندلاع حريق في محرك طائرة صينية - فيديو