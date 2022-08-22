فيديو يحقق ملايين المشاهدات .. سرقة جماعية لمتجر في أمريكا

الوكيل الإخباري-نشرت الشرطة الأمريكية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لعملية سرقة جماعية في احدى متاجر مدينة لوس انجلوس التي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .
وأكدت الشرطة الأمريكية في " بيان رسمي" ، أن تجمع سيارات سباق في احدى شوارع المدينة شكل سبباً لخروج المتفرجون من مركباتهم وتحولهم الى لصوص بالدخول الى احد المتاجر التموينية في المدينة وسرقة محتوياته بشكل جماعي ، وأكدت الشرطة انها تتابع المسؤولين عن ذلك وطالبت ممن قام بالتعرف عليهم من خلال مقطع الفيديو بابلاغها .
‘Flash Mob’ Looters Ransack Convenient Store after Street Takeover— LAPD HQ (@LAPDHQ) August 18, 2022
On August 15 around 12:40am a street takeover initiated at Figueroa and El Segundo. The spectators then formed a ‘flash mob’ of looters and rushed a nearby 7-Eleven.
News Release: https://t.co/3IZOBqk0H6 pic.twitter.com/ti0SNqc9Jr