فيديو يحقق ملايين المشاهدات .. سرقة جماعية لمتجر في أمريكا

الوكيل الإخباري-نشرت الشرطة الأمريكية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لعملية سرقة جماعية في احدى متاجر مدينة لوس انجلوس التي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .

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وأكدت الشرطة الأمريكية في " بيان رسمي" ، أن تجمع سيارات سباق في احدى شوارع المدينة شكل سبباً لخروج المتفرجون من مركباتهم وتحولهم الى لصوص بالدخول الى احد المتاجر التموينية في المدينة وسرقة محتوياته بشكل جماعي ، وأكدت الشرطة انها تتابع المسؤولين عن ذلك وطالبت ممن قام بالتعرف عليهم من خلال مقطع الفيديو بابلاغها .