فيديو يدمي القلوب .. رد فعل أب تلقى خبر مقتل ابنه في اشتباكات بغداد

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤلم لأب عراقي يتلقى خبر وفاة ابنه على الهاتف والذي توفي خلال الاشتباكات المسلحة في بغداد .
وأظهر مقطع الفيديو ، حزن الأب الشديد ودموعه حينما تلقى مكالمة هاتفية وهو في احدى وسائل النقل العام تفيد بوفاة ابنه خلال الاشتباكات المسلحة في بغداد .
وتفاعل الركاب مع الأب قائلين :" انا لله وانا اليه راجعون "
وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية وفق مصدر طبي في البلاد .
أب يتلقى خبر مقتل ابنه جراء الاشتباكات في العاصمة العراقية " بغداد " pic.twitter.com/IInD8IyS4D— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 30, 2022