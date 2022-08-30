الأربعاء 31-08-2022
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الثلاثاء، 30-08-2022 03:28 م

فيديو يدمي القلوب .. رد فعل أب تلقى خبر مقتل ابنه في اشتباكات بغداد

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤلم لأب عراقي يتلقى خبر وفاة ابنه على الهاتف والذي توفي خلال الاشتباكات المسلحة  في بغداد .


وأظهر مقطع الفيديو ، حزن الأب الشديد ودموعه حينما تلقى مكالمة هاتفية وهو في احدى وسائل النقل العام تفيد بوفاة ابنه خلال الاشتباكات المسلحة في بغداد .


وتفاعل الركاب مع الأب قائلين :" انا لله وانا اليه راجعون "

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وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية وفق مصدر طبي في البلاد .

 

 




 

 


 

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