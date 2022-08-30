فيديو يدمي القلوب .. رد فعل أب تلقى خبر مقتل ابنه في اشتباكات بغداد

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤلم لأب عراقي يتلقى خبر وفاة ابنه على الهاتف والذي توفي خلال الاشتباكات المسلحة في بغداد .





وأظهر مقطع الفيديو ، حزن الأب الشديد ودموعه حينما تلقى مكالمة هاتفية وهو في احدى وسائل النقل العام تفيد بوفاة ابنه خلال الاشتباكات المسلحة في بغداد .





وتفاعل الركاب مع الأب قائلين :" انا لله وانا اليه راجعون "

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وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصا في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية وفق مصدر طبي في البلاد .