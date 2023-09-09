فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!

الوكيل الإخباري - تضررت عدة معالم ومباني أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.



واهتزت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

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الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش، حيث بني جامع الكتبيية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية





تضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب فجر السبت وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال أفريقيا في مراكش.



واهتزت صومعة جامع الكتبية وتصاعد منها غبار، وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة… #زلزال_المغرب يهز إحدى أشهر مآذن المغرب وشمال أفريقياتضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب فجر السبت وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال أفريقيا في مراكش.واهتزت صومعة جامع الكتبية وتصاعد منها غبار، وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة… pic.twitter.com/eB0kxsgeS7 September 9, 2023

سكاي نيوز