السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 09-09-2023 12:01 م

فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!

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الوكيل الإخباري - تضررت عدة معالم ومباني أثرية في الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، وقتل فيه المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.

واهتزت صومعة جامع الكتبية، وتصاعد منها غبار وأظهرت صور سقوط صومعة أخرى في المدينة القديمة.

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الكتبية من المآثر العمرانية الموحدية بمراكش، حيث بني جامع الكتبيية الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية

 

 

سكاي نيوز

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