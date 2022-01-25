الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 02:28 م

فيديو يرصد تعنيف أب لطفله بوحشية في العراق

تعنيف-الأطفال-..-هل-هو-حرص-أم-مرض-نفسي؟


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال أب في بغداد، ظهر في مقطع مصور وهو يعنف ابنه بطريقة "وحشية"، بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان "بعد انتشار مقطع فيديو لأب يعنف أحد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الأب بعد تقديم أم الطفل شكوى إلى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها".

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البيان 

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