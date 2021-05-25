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الثلاثاء، 25-05-2021 05:08 ص

فيديو يرصد لحظات مرعبة في الصين .. انفجار تحت أقدام المارة

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شهدت إحدى الطرق الصينية حادثا مرعبا تسبب فيه انفجار مفاجئ، وقع تحت أقدام المارة، وأدى إلى دفعهم إلى أعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض جزء منه للانهيار.

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى إلقاء المارة على جانبي الطريق متأثرين بقوة الانفجار.


ويرصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة لحظة قيام مجموعة من العمال بإجراء عملية صيانة جانب بالوعة في وسط الطريق قبل أن يحدث انفجار تحت سطحه ويؤدي إلى تحطم بعض المركبات وإلقاء عدد من المارة بعيدا.

 

وتلى الانفجار حدوث انهيار جزء من الطريق المحيط بموقع الانفجار، بينما قالت السلطات الصينية إن الحادث نتج عن انفجار أنبوب غاز يمر أسفل الطريق.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الصينية أكدت وقوع مصابين يتلقون العلاج، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث وأسباب وقوع الانفجار في أنبوب الغاز.

المصدر : sputniknews


 




 

 


 

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