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الخميس، 12-05-2022 11:23 ص

فيديو يرصد لحظة انقاذ فتاة فقدت الوعي أثناء القيادة في أمريكا

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الوكيل الإخباري-نشرت الشرطة الامريكية فيديو لموقف مخيف لامرأة فقدت الوعي داخل سيارتها المتحركة وسط شارع مزدحم بولاية فلوريدا.


ويظهر في الفيديو تحرك سيارة بشكل غريب، بعد وقوفها على إشارة حمراء، لتدخل تقاطع سيارات مزدحم وتثير الهلع، في مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكشف لاحقا أن صاحبة السيارة تعرضت لنوبة من نوع خاص أفقدتها الوعي، فتركت سيارتها تتحرك وسط التقاطع، وفقا لمحطة "آيه بي سي" الأميركية.

ولاحظت امرأة أخرى الحالة المرضية، فلحقت السيارة إلى التقاطع الخطير، وبدأت بتوجيه النداء للمارة بمساعدتها على إيقاف السيارة، قبل أن تدخل في صف السيارات المقابل.

وبالفعل أقدم عدد من الشبان على إيقاف السيارة، حين اتحدوا وقامو بمقاومة السيارة بأيديهم وظهورهم، لينجحوا بالفعل بإيقافها.

وبعدها قاموا بتحطيم النافذة للدخول، وإخراج السيدة من السيارة، ثم قيادة السيارة إلى موقف سيارات قريب.

وقالت الشرطة إن ممرضة كانت في موقف السيارات، اتصلت بالإسعاف، وقدمت الرعاية الطبية حتى وصول سيارة الإسعاف.

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