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الإثنين، 06-06-2022 01:26 م

فيديو يرصد لحظة سرقة رجل شاحنة وقيادتها عكس السير في السعودية

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ألوكيل الإخباري-أصدرت السلطات السعودية بيانا بشأن مقطع فيديو أظهر شاحنة تسير عكس السير وتصطدم بمركبات على طريق الرياض السريع.

ويظهر الفيديو مطاردة قوات الأمن للشاحنة التي كانت تسير عكس السير ثم محاصرتها وإخراج السارق منها والقبض عليه.

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وجاء في بيان لحساب "الأمن العام" السعودي على تويتر أن القوة الخاصة بأمن الطرق في منطقة الرياض أوقفت مواطنا سعوديا "ظهر في مقطع فيديو وهو يقود مركبة نقل مواد غذائية إثر سرقتها من محطة وقود وهي في وضع التشغيل".


وأوضحت أنه "صدم ثلاث مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية وعكس السير"، قبل "القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة".

 

 

البيان

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