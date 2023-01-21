فيديو- يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات عزيز ويكشف سبب وفاته

الوكيل الإخباري-كشف يزن الأسمر الصديق المقرب للكوميدي الشهير عزيز الأحمد آخر لحظات له والسبب الرئيسي لوفاته الخميس الماضي .
وقال يزن الأسمر عبر مقطع فيديو ان عزيز شعر بوفاته باليوم ذاته حيث طلب منه فجراً ان يستحم وبعدها خلد الى النوم موضحاً انه من غير المعتاد ان يفعل كذلك ، واضاف: عند محاولة افاقة عزيز من النوم ظهراً كان لا يستجيب ، مما استدعى نقله الى المستشفى ومحاولة انعاشه لكنه كان متوفياً .
واكد يزن ان السبب الرئيسي لوفاة عزيز تعرضه لازمة قلبية أثناء نومه، وأنه لم يكن يعاني من اي مرض .
ونفى الأسمر ما اشيع ان عزيز فارق الحياة عن عمر 27 عاماُ واكد ان صديقه المقرب توفي بعمر الـ 23 عاماً وانه وصى بدفنه عند اهله .
يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات الكوميدي الشهير "عزيز"ويكشف سبب وفاته#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/dUzOw2QOrJ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 21, 2023