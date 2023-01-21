السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مدينة الفحيص وتجمع لجان المرأة

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار للاردن بهذا الموعد

وزير الإدارة المحلية ينعى المهندس حسين بني هاني

توضيح من مديرية الامن العام بشأن مخالفات السير

التخليص على أكثر من 61 ألف مركبة في الأردن في 2022

الحكومة: الرؤية الاقتصادية تستهدف أن يصبح الأردن مركزاً صناعياً إقليمياً

وفاة طفل من الجنسية السورية غرقاً داخل مسبح في المفرق

الضمان الإجتماعي: تقديم طلبات سلف المتقاعدين مع بداية شباط المقبل

وزير أسبق: التصنيفات العالمية للجامعات لعبة تجارية لا أكثر

تفاصيل مثيرة حول الاستيلاء على مسكوكات أثرية وذهبية وبيعها خارج الأردن

السبت، 21-01-2023 02:06 م

فيديو- يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات عزيز ويكشف سبب وفاته

1 (8)


الوكيل الإخباري-كشف يزن الأسمر الصديق المقرب  للكوميدي الشهير عزيز الأحمد آخر لحظات له والسبب الرئيسي لوفاته  الخميس الماضي .

وقال يزن الأسمر عبر مقطع فيديو ان عزيز شعر بوفاته باليوم ذاته حيث طلب منه فجراً ان يستحم وبعدها خلد الى النوم  موضحاً انه من غير المعتاد ان يفعل كذلك ، واضاف: عند محاولة افاقة عزيز من النوم ظهراً كان لا يستجيب ، مما استدعى نقله الى المستشفى ومحاولة انعاشه لكنه كان متوفياً .

واكد يزن ان السبب الرئيسي لوفاة عزيز تعرضه لازمة قلبية أثناء نومه، وأنه لم يكن يعاني من اي مرض .

ونفى الأسمر ما اشيع ان عزيز فارق الحياة عن عمر 27 عاماُ  واكد ان صديقه المقرب توفي  بعمر الـ 23 عاماً وانه وصى بدفنه عند اهله  .

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1030846-638099006258974451

آخر من ينام.. تحدٍ على 'تيك توك' يتسبب في تسمم تلاميذ بالمكسيك

13628118464_c2f8836771_b-compressed

'رجل عنكبوت' يقوم بوظيفة قاطع تذاكر في حافلة روسية - فيديو

275802_22_1589540253

بعمر الـ90... مسنَّة مصرية خاضت الامتحانات بكل ثقة - صور

YfjLv

البرازيل.. نحل يغزو طائرة ركاب ويتسبب بإلغاء الرحلة - فيديو

_122622997_32154_w

شهامة شاب سوداني.. بترت يده لينقذ مصرية من الموت تحت القطار - صورة

1440x810_cmsv2_c37ffdc2-2eca-5ca4-a285-e460346f14e6-6901286

شاهد ما فعله فيل مع امرأة هندية