فيديو- يزن الأسمر يتحدث عن آخر لحظات عزيز ويكشف سبب وفاته

الوكيل الإخباري-كشف يزن الأسمر الصديق المقرب للكوميدي الشهير عزيز الأحمد آخر لحظات له والسبب الرئيسي لوفاته الخميس الماضي .



وقال يزن الأسمر عبر مقطع فيديو ان عزيز شعر بوفاته باليوم ذاته حيث طلب منه فجراً ان يستحم وبعدها خلد الى النوم موضحاً انه من غير المعتاد ان يفعل كذلك ، واضاف: عند محاولة افاقة عزيز من النوم ظهراً كان لا يستجيب ، مما استدعى نقله الى المستشفى ومحاولة انعاشه لكنه كان متوفياً .



واكد يزن ان السبب الرئيسي لوفاة عزيز تعرضه لازمة قلبية أثناء نومه، وأنه لم يكن يعاني من اي مرض .



ونفى الأسمر ما اشيع ان عزيز فارق الحياة عن عمر 27 عاماُ واكد ان صديقه المقرب توفي بعمر الـ 23 عاماً وانه وصى بدفنه عند اهله .

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