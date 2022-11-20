فيديو يصور لحظة احتراق جسم فضائي

الوكيل الإخباري - عرض مركز الفلك الدولي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول جسم فضائي صغير إلى الغلاف الجوري للأرض قبل أن يحترق بالكامل.وتظهر مقاطع الفيديو التي صورها مرصد فلكي في ولاية «يوتا» الأمريكية، أن الجسم الفضائي اصطدم بالغلاف الجوي للأرض، واحترق على الفور وتناثرت أجزاء منه.





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من جانبه، أوضح مركز الفلك الدولي أن الجسم الفضائي تم اكتشافه يوم الجمعة، وسمي «C8FF042»، ويقدر قطر جسمه ما بين 2 و5 أمتار.



جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان مركز الفلك الدولي يوم الخميس عن اكتشافه، متوقعاً أن يصطدم بالأرض.

مقطع فيديو من "أونتاريو" لحظة دخول الجرم السماوي للغلاف الجوي واحتراقه. تشير التوقعات الأولية إلى أن قطره حوالي متر واحد، ومن المرجح وصول بقايا منه إلى الأرض. pic.twitter.com/VnJsXakA2T November 19, 2022

CNN