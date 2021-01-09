فيديو يكشف ما تعرضت له مذيعة مغربية متعافية من كورونا على الهواء

الوكيل الاخباري - أصيبت مقدمة نشرة الأخبار المسائية على القناة الأولى المغربية، مريم العوفير، بوعكة صحية مفاجئة على الهواء منعتها من إتمام نشرة التاسعة من مساء الخميس.

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ووجدت الزميلة مريم العوفير صعوبة في إكمال النشرة بعد دقائق فقط من بدايتها، بسبب صعوبة في التنفس على ما يبدو، مما اضطر القناة إلى قطع البث المباشر لنشرة الأخبار واستئنافها بعد ذلك من طرف مقدمة النشرة الاقتصادية بالقناة.





وبحسب موقع "فبراير" المغربي، فإن مريم العوفير كانت أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد، وأعلنت شفائها من خلال تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تعاني من تعب مستمر يمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

المصدر : سبوتنك



