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الإثنين، 18-07-2022 11:07 ص

فيديو ينال الآف المشاهدات .. شجار بين حيواني كنغر في استراليا

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الوكيل الإخباري-تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحيوانات الكنغر وهي تتعارك في إحدى الغابات، وكأنه شجار بين رجال أقوياء، أثار ذلك العراك اهتمام و إعجاب الرواد و تفاعلوا مع مقطع الفيديو بشكل كبير .

وفقا لما نشرته وكالة يورو نيوز ، فإن مقطع فيديو لاثنين من حيوانات الكنغر أثار اهتمام الرواد بعد ظهورهما يتعاركان في الغابة وظهر أحدهما وهو يسدد لكمات للآخر ولكن فجأة توقف أحد الحيوانات عن ضرب الآخر . 

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ظهر في المقطع هجوم أحد الحيوانات على الآخر وبادله الكنغر الهجوم؛ ما أثار فضول أحد المصورين الذي قام بتصوير العراك من بدايته حتى نهايته، لكن لم يستمر طويلا فقط لبضع دقائق.


أوضح مصور الفيديو، أن أحدهما توقف عن ضرب الآخر لأنه أدرك أنه قوي البنية وسيتمكن من إصابته بإصابات بالغة فقرر إنهاء العراك في تلك اللحظة.


جدير بالذكر أن الفيديو الذي نشره أحد المصورين لحيوانات الكنغر لقي تفاعلا كبيرا بين الرواد وحظي بنسبة مشاهدة عالية وصلت لآلاف المشاهدات.

 


 

صدى البلد

 




 

 


 

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