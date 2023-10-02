فيديو.. يوتيوبر أمريكي يتعرض لإصابة بطلق ناري أثناء تصوير مقلب في متجر

الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إصابة يوتيوبر أمريكي بطلق ناري داخل متجر على يد عامل توصيل، خلال تصويره مقلبا ساخرًا لقناته على يوتيوب.



يُظهر الفيديو اليوتيوبر وهو يعتدي على عامل التوصيل داخل المتجر، وبينما كان يقوم بالتصوير، قام العامل بسحب مسدس وإطلاق النار على اليوتيوبر، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في البطن.

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تم نقل اليوتيوبر إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت الشرطة بالتحقيق في الحادث. وفقًا للتقارير الإعلامية الأمريكية، تم اعتقال عامل التوصيل، ولكن القاضي قرر براءته وعدم ارتكابه جريمة إطلاق النار، وقد تم إطلاق سراحه.



هذا الحادث أثار جدلاً واسعًا حول مسؤولية اليوتيوبر وخطورة تصوير المقالب التي قد تتسبب في حوادث خطيرة. كما أشارت التقارير إلى أهمية التعامل بحذر واحترام مهنة الآخرين، وعدم التسبب في أي أذى بدني أو نفسي للأشخاص الآخرين في سبيل الحصول على المشاهدات أو الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي.





He plead not guilty of shooting dude in the stomach in April.



What are your thoughts on this one? A delivery driver was just acquitted by a jury of shooting a “YouTube prankster” (douchebag)He plead not guilty of shooting dude in the stomach in April.What are your thoughts on this one? pic.twitter.com/Rc4niN3ass September 30, 2023

المرصد