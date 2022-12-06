فيديو يوثق اللقطات الأخيرة لفتاة سقطت طائرة كانت تركبها في تركيا

الوكيل الإخباري -

وتُسمع في هذا المقطع الكلمات الأخيرة المؤلمة لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت تقوم بتصوير نفسها في قمرة القيادة في الطائرة.



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تم تداول مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة اصطدام طائرة بخط كهرباء عالي الجهد

ويبدو أن الطائرة اصطدمت بكابل الجهد العالي وتحطمت على الأرض، بعدما تحولت إلى كرة نارية في تركيا. وقبل لحظات من تحطم الطائرة، كانت خبيرة التجميل بوركو ساجلام "بايي" تشارك آخر لحظات حياتها على الإنترنت.



وأقلعت بوركو والطيار هاكان كوكسال، 54 عامًا ، من باموكوفا، بمقاطعة ساكاريا حيث تُظهر اللقطات الطائرة وهي تسير على المدرج قبل لحظات من الإقلاع

ولكن بعد فترة، عندما كانت تحلق الطائرة على ارتفاع نحو 4000 قدم، فقدت الاتصال فجأة. وسرعان ما تم العثور على حطام الطائرة المتفحم على أرض خالية في عثمان غازي بمقاطعة بورصة.





وأبلغ عمال في مصنع غاز طبيعي قريب السلطات عن جسم سقط من السماء. تم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث عثروا على جثتي بوركو وهاكان، الذي كان رئيسًا لنادي طيران.



يُعتقد أن أحدهم قد مات عندما اشتعلت النيران في الطائرة بعدما اصطدم جناحها بخط الطاقة الكهربائية عالي الجهد في محطة أوفاكا لتوليد الكهرباء لدورة الغاز الطبيعي.



وقال عمدة بورصة ألينور أكتاس إنه يعتقد أن الآخر سقط من الطائرة حتى وفاته.



والسلطات تعكف على التحقيق وسبب تحليق الطائرة على علو منخفض ما جعلها تصطدم بخط 380 ألف فولت.

لبنان 24