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الأحد، 21-11-2021 10:35 ص

'فيسبوك' يجمع أماً بابنتها بعد 60 عاماً من الانفصال في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - لسنوات عديدة، كانت إحدى ساكنات بريطانيا مقتنعة بأن والدتها ماتت، حتى وجدها أحد الأقارب المسنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وفي قصة لمّ شمل الأسرة المؤثر، كانت كارين ميدهيرست (65 عامًا)، مندهشة عندما تلقت رسالة من والدتها جويس البالغة من العمر 90 عامًا، والتي اتصلت بها على الفور عبر "فيسبوك" عن طريق أحد أفراد الأسرة الآخرين.

قالت كارين، مديرة الطهاة في مأوى عجزة في جيلدفورد: "لقد كان أمرًا رائعًا. نظرت إليها للتو وقلت: حسنًا، هذه أمي، وكان ذلك أمرًا لا يصدق".

تم ترتيب مكالمة فيديو، وصفتها كارين بأنها "رائعة"، وقالت إن الأمر كان كما لو كنا معًا طوال حياتنا، حسبما أفاد موقع "Surrey Live".


تمت دعوة كارين لزيارة جويس في منزلها في كينت، وقالت: "كانت هناك دموع قليلة لكنها سيدة رائعة وكانت سعيدة للغاية لأننا وجدنا بعضنا بعضا أخيرًا".


تابعت كارين: "من الواضح أن عائلتي مسرورة تمامًا بهذا، وخصوصا بعد أن قيل لنا لسنوات وسنوات إنها وافتها المنية".


بالإضافة إلى إعادة الاتصال بوالدتها، اكتشفت كارين أن لديها أيضًا أخ غير شقيق وأخت غير شقيقة.

 

المصدر- البيان 

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