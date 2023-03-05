الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

جامعة الحسين بن طلال: دوام يوم الخميس خلال شهر رمضان عن بُعد

فلسطين .. اندلاع حريق بـ 5 شاحنات في الرملة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التعليم الخاص: تخفيض مدة الحصة وتغيير مواعيد جولات الباصات في رمضان

الصيادلة تمدد فترة تسديد رسوم المزاولة حتى نهاية آذار الحالي

الأردن يوظف إمكانياته للحفاظ على زخم نمو الصادرات

شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

حماية المستهلك تطالب السماح باستيراد الموز بعد ارتفاع أسعاره

مهيدات: خطة رقابية وتوعوية للغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

الأحد، 05-03-2023 10:11 ص

فيلا جون كينيدي للبيع مقابل 33.5 مليون دولار - صور

5rdIWu8Zct


الوكيل الإخباري - عرض موقع متخصص في العقارات الفاخرة، فيلا فرنسية، أقام فيها الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، للبيع بسعر بدا ضخماً.

اضافة اعلان

 

وقال موقع إن الفيلا التي تقع قرب مدينة كان في الريفيرا الفرنسية، معروضة للبيع مقابل 33.5 مليون دولار.ووصفها بأنها «ملاذ حقيقي للسلام، حيث يسود السحر والأصالة»، وهو ما يبدو بالفعل في الصور والفيديوهات المنشورة عن الفيلا، فهي تقع على تلة بعيدة عن المدينة، وتحيط بها غابة.

ومن جانبها، وصفت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، الفيلا بـ «الساحرة». وبُني العقار عام 1920، على يد المهندس الفرنسي الذائع الصيت عالمياً، جاك كويل.


وأمضى الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، إجازات الصيف مع عائلته في هذه الفيلا في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان والده سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا.

 

وفي المنزل الفخم 15 غرفة، منها 9 غرف نوم، وقاعة استقبال، وغرفة معيشة، وصالة رياضية، و3 مطابخ، وصالة سينما، وملحق بها ساحتان خارجيتان، فضلاً عن جناح منفصل للعاملين.

 


 


 

 سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صروة 1

بعد كرة اليابان الحديدية.. شاهد الأجسام الغامضة تصل تركيا

334687671_515208884096456_8535302131579986468_n-768x508

فتاة أمريكية تتبرع بكليتها لوالدها دون معرفته.. شاهد رد فعله

22-768x500

فتاة تتغير ملامحها بشكل صادم أثناء ركوبها طائرة تجاوز قائدها سرعة الصوت في أمريكا- فيديو

127-185657-horseback-riding-5000-years_700x400

أول دليل على ركوب الخيل قبل 5 آلاف عام

download

في احدى الدول ..شاهد سقوط امرأة في بالوعة أثناء تصويرها حفل زفاف بهاتفها

ىاىاىاىاى

شاهد مطاردة الشرطة الأمريكية لسيارة مسروقة ينتهي بكارثة