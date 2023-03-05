فيلا جون كينيدي للبيع مقابل 33.5 مليون دولار - صور

الوكيل الإخباري - عرض موقع متخصص في العقارات الفاخرة، فيلا فرنسية، أقام فيها الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، للبيع بسعر بدا ضخماً.

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وقال موقع إن الفيلا التي تقع قرب مدينة كان في الريفيرا الفرنسية، معروضة للبيع مقابل 33.5 مليون دولار.ووصفها بأنها «ملاذ حقيقي للسلام، حيث يسود السحر والأصالة»، وهو ما يبدو بالفعل في الصور والفيديوهات المنشورة عن الفيلا، فهي تقع على تلة بعيدة عن المدينة، وتحيط بها غابة.



ومن جانبها، وصفت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، الفيلا بـ «الساحرة». وبُني العقار عام 1920، على يد المهندس الفرنسي الذائع الصيت عالمياً، جاك كويل.



وأمضى الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، إجازات الصيف مع عائلته في هذه الفيلا في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان والده سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا.

وفي المنزل الفخم 15 غرفة، منها 9 غرف نوم، وقاعة استقبال، وغرفة معيشة، وصالة رياضية، و3 مطابخ، وصالة سينما، وملحق بها ساحتان خارجيتان، فضلاً عن جناح منفصل للعاملين.









سكاي نيوز

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