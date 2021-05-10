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الإثنين، 10-05-2021 12:57 م

فيل يرفع دعوى على حديقته في نيويورك

فيل


الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية متخصصة بحقوق الحيوانات عن رفع دعوى قضائية من أنثى فيل على حديقة الحيوان الموجودة فيها.

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وذكر موقع صندوق  Nonhuman Rights Project، أن محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك ستنظر في الدعوى المرفوعة من أنثى فيل، اسمها هابي، بشأن قانونية بقائها في حديقة الحيوان.


وأضاف الموقع: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي تستمع فيها محكمة ناطقة باللغة الإنجليزية، لدعوى مقدمة بالنيابة ليس عن إنسان".


ونوه الموقع بأن هذه المحاكمة القضائية بدأت في عام 2018، عندما قدم المدافعون عن الحيوانات دعوى طالبت بالاعتراف بحق الفيلة في الحرية الجسدية والانتقال من حديقة حيوان برونكس إلى محمية الأفيال.


وعاشت هابي في قفص مع أفيال أخرى، ولكن بعد ذلك نفق بعضها، وتم نقل بعضها الآخر إلى أماكن أخرى بسبب النزاعات المتكررة. وعلى مدى عشر سنوات، عاشت هابي بمفردها ولم تملك الفرصة للتواصل مع أبناء جلدتها.


وتابع الصندوق في بيانه: "بعد أن بدأنا النضال من أجل حقوق غير الإنسان قبل ثماني سنوات في نيويورك، نأمل الآن أن تدرك محكمة الاستئناف الأهمية الاجتماعية القصوى لقضية هابي. ونأمل أن تصبح قريبا أول فيل وغير إنسان في الولايات المتحدة، يتم عن طريق القضاء الاعتراف بحقها في الحرية الجسدية".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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