في احتفال غريب في بريطانيا.. سيدة تحرق فستان زفافها

الوكيل الإخباري - احتفلت سيدة بريطانية، في ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها، بطلاقها من زوجها من خلال "تدمير" فستان زفافها بالطلاء قبل حرقه والتخلص منه.

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واحتلفت آبي طومسون، من كليفلاند، بطلاقها من خلال "إتلاف" فستان زفافها بمساعدة بعض الأصدقاء والأقارب الذين دعتهم إلى حفل أقامته بمناسبة انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة.



ودعت الفتاة البالغة من العمر 26 عاما الأصدقاء والعائلة والجيران للاحتفال بنهاية "الجزء السيئ" من حياتها وقررت تدمير رمز زواجها الفاشل.



طومسون، التي انفصلت مؤخرا عن زوجها، غنت ورقصت على أنغام ليتل ميكس، بينما ألقى أصدقاؤها دلاء من الطلاء الأزرق اللامع فوق ثوب الزفاف.

وعلقت السيدة على الحفل بالقول: "لقد شعرت فقط أنه كان الجزء الأخير الذي يربطنا وأردت ذلك خارج حياتي".



وأضافت "لقد شعرت بالغضب والأذى وكنت بحاجة إلى إخراج ذلك بطريقة آمنة، لذلك فكرت بدعوة الجيران والأصدقاء والعائلة".

روسيا اليوم