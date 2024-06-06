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الخميس، 06-06-2024 10:15 ص

في الجزائر… سجن شابّة سرّبت أجوبة الامتحانات

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة جزائرية بسجن شابة سربت أجوبة امتحانات التعليم المتوسط في البلاد، مع إلزامها بدفع غرامة مالية.

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وأصدرت محكمة الذرعان بولاية الطارف يوم الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، ضد شقيقة مترشحة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية، أن شقيقة المدانة ضبطت في حالة غش باستعمال الهاتف النقال، حيث كانت تتواصل من خلاله مع شقيقتها، التي كانت تملي عليها الإجابة.


وتم تقديم الأخت أمام النيابة لمتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات التعليم المتوسط.


ويوم الثلاثاء، أدانت محكمة تبسة متهمتين بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية.

 

 

روسيا اليوم 

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